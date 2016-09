Donaueschingen Info

Natürlich gibt es immer wieder Parallelen, die im Stück beschrieben werden und die "Mann" selbst bei sich wiederfindet – Radio leiser drehen beim Einparken zum Beispiel. Aber so wie sich die Rolle, die ich da spiele, in knapp zwei Stunden letztendlich präsentiert, sind dann doch hoffentlich die wenigsten Männer – die Klischees werden ein wenig übertrieben und so bleibt es trotzdem immer lustig, für den, der sich den "Schuh" anziehen möchte.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Rolle?

Das Stück und die Rolle sind wahrscheinlich eher zufällig wie für mich geschrieben – die deutsche Übersetzung von Kristian Bader verfügt über eine tolle Struktur, die einem Musikstück nahekommt und wenn man auf dieser Klaviatur spielen kann, ist das perfekt. Ich nehme mich auch nicht zu wichtig und gerne auf die Schippe. Das gefällt mir und ich glaube den Zuschauern auch, sonst würde das Stück ja nicht so lange gespielt werden.

Gibt es auch etwas, was Ihnen daran komplett missfällt?

Nein. Die Parts, die mir von Anfang an nicht gepasst haben, habe ich ziemlich schnell in Abstimmung mit den Beteiligten ausmerzen können. Wenn man etwas so oft spielt, ist das nicht anders machbar. Das vermiest einem den ganzen Abend, wenn man auf etwas zuspielt, das man nicht gerne macht. Und man kann es in der Regel auch nicht vermitteln, man wird unglaubwürdig. Das schadet dann dem ganzen Abend.

Hat die Rolle als Caveman Ihre Einstellung zu Beziehungen zwischen Mann und Frau verändert?

Nicht wirklich. In den vergangenen 13 Jahren haben sich ja die Geschlechterrollen auch wieder verändert, da geht man mit der Zeit. Ich glaube nicht, dass ich dadurch, dass ich Caveman spiele, mein Verhalten gegenüber Frauen oder meiner Frau verändert habe – weder negativ noch positiv. Man nimmt im Alltag ein paar mehr Dinge mit einem zwinkernden Auge. Und das ist ja manchmal schon eine Menge wert.

