Donaueschingen In Vietnam und Kambodscha Gastfreundschaft erlebt

Donaueschingen. Zahlreiche Reisen haben Michael Jerszynski und Elisabeth Bergmann-Jerszynski zu den Menschen in Fernost, nach Vietnam und Kambodscha, geführt. In seiner neuen, live moderierten Foto- und Film-Multivision am Mittwoch, 26. Oktober, 20 Uhr, in den Donauhallen berichtet das Lauinger Fotografenehepaar von liebenswerten, gastfreundlichen Menschen, grandiosen Landschaften, dem dünn besiedelten Bergland im Norden, der malerischen Halongbucht, dem farbenfrohen Hoi An und den fruchtbaren Ebenen des Mekongdeltas.