Donaueschingen In Pettycoat und mit Schmalzlocke für den guten Zweck

Mit dem Erlös unterstützt der veranstaltende Förderverein "Rock’n’Roll 4 School" in diesem Jahr die Feldner Mühle in Villingen, eine Freizeiteinrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung. Es ist bereits das dritte Ereignis mit hochkarätigen Gruppen aus ganz Europa, zweimal war die Christy-Brown-Schule in Villingen begünstigt.

"Die Leute waren durchweg begeistert, die Stimmung hervorragend und die Bands hatten auch ihren Spaß", zog Organisator Andreas Merz eine positive Bilanz. "Ich hätte mir allerdings 200 Leute mehr gewünscht." Merz könnte sich vorstellen, im nächsten Jahr erneut in den Donauhallen aufzuschlagen. Auch der Vorsitzende des Fördervereins Feldner Mühle, Paul Mäder, war angetan von dem Rock-Spektakel, auch wenn noch nicht feststeht, was letztlich hängen bleibt.

Das Zugpferd des Rock-Abends war zweilfelsohne der Ausnahmesänger Paul Ansell mit seiner Band "Number Nine". Der sympathische Engländer ist das authentische Aushängeschild des Rockabilly und begeistert sein Publikum vor allem mit seiner, an die Legenden Elvis Presley und Charlie Rich erinnernden Stimme, wobei er den Liedern eine eigene Note verleiht. Ansell ist seit fast zwei Jahrzehnten mit seinen Jungs weltweit unterwegs und veröffentlichte bereits elf Alben. In seiner Musik finden sich zahlreiche Einflüsse bekannter Rock’n’Roller, mit denen Ansell bisher zusammen gearbeitet hat, wobei der im Rock’n’Roll als auch im Blues und in der Country-Musik zuhause ist. Über eine Stunde heizte er seinen Fans in den Donauhallen so richtig ein, holte sie mit stimmungsvollen Balladen wieder runter, um sie im folgenden Lied erneut zum Ausflippen zu bringen.