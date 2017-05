Donaueschingen In luftiger Höhe rund um den Riedsee

Donaueschingen. Die moderne Technik erlaubt einen Kamera-Einbau in verschiedene Flugzeugmodelle, sodass man ähnlich wie in einem Flugsimulator den schnellen Trip in luftiger Höhe Richtung Hüfingen oder Donaueschingen mit einer Film-Brille miterleben kann. Unwillkürlich wird man dabei an das unvergessene Lied von Reinhard, nämlich "Über den Wolken", erinnert.

Jeder, ob Groß oder Klein, kann dieses Flugerlebnis ganz ohne Risiko genießen. Die Modellfluggruppe macht’s möglich und feiert seit Jahren ihren Tag der offenen Tür mit einem Jedermannfliegen. Dabei können interessierte Gäste quasi wie ein Co-Pilot an der Seite eines Fluglehrers die Schulmaschinen eigenhändig steuern und bekommen so ein Gefühl für diese Leidenschaft, die seit vielen Jahren hauptsächlich, aber nicht nur Männer begeistert.

Das schöne Wetter lockte zahlreiche neugierige Gäste auf den kleinen, idyllischen Flugplatz mit Sicht auf den Riedsee, der keinen Tower benötigt. Viele nutzten das Angebot, einmal so ein Modell eigenständig durch die Lüfte zu steuern, auch Kindern und Jugendlichen wurde dieses Erlebnis nach einer Einweisung und Trockenübung ermöglicht. "Geflogen wird immer auf Sichtweite in einer Höhe von nicht mehr als 300 Metern", erklärt der Vorsitzende des Vereins, Dirk Rothhaas. Vor Aufnahme des Flugbetriebes, der an jedem Tag der Woche, aber hauptsächlich am Wochenende stattfindet, muss der Flugplatz Donaueschingen aus Sicherheitsgründen zu informiert werden.