Donaueschingen In drei Stunden flott durch Italien

Für die regen Brassmänner war das die Chance nach den Gassenhauern von Adriano Celentano zu kramen. Und sie wurden fündig und geben am kommenden Wochenende einige von ihnen zum Besten. Auch Sebastian Weber wird seiner Rolle als Brassmann-Troubadour einmal mehr gerecht.

Die dreistündige Tour durch das Land zwischen Alpensüdspitze und Apennin holt noch einmal den Sommer auf die Baar zurück. In einer Vielfalt, die sich durch die Jahrhunderte musikalischen Wirkens schlängelt und sich von Antonio Vivaldi bis Eros Ramazotti spannte, erlebt das Publikum die schönsten Seiten des an einen Stiefel erinnernden Landes. Im Probelokal der Feuerwehrkapelle zog Bella Italia bereits vor Monaten ein. Der Moment rückt näher, an welchem die Musiker auch die Bevölkerung an ihrem Summerfeeling teilhaben lassen.

Bella Italia für die Interpreten eine Herzensangelegenheit

"Bella Italia ist für uns eine Herzensangelegenheit", sagt Vorsitzender Clemens Fritschi. Er verspricht eine Symbiose von Ti Amo, Mafia, Sonne, Strand und Meer. "Von Klassik bis Pop ist alles dabei was das Herz begehrt", schwärmt Vorstandskollege Ralf Schneckenburger.

Um der Novembertristesse zu entgehen, sind die Showkonzerte eine gute Alternative.

Restkarten für das Konzert am 4. und 5. November jeweils 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) sind erhältlich unter Telefon 0771/89 86 95 13 oder bei Geschenke von klein Pfiff im Weidenweg 6 in Pfohren.