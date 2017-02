Donaueschingen In den Donauhallen tun sich virtuelle Welten auf

Donaueschingen (jak). Zurück in Deutschland: Die Innovationswalz hat die drei Abiturienten des Fürstenberg-Gymnasiums, Philipp Bürk, Alexander Kaiser und Lukas Werb, nun zurück in ihr Heimatland geführt. "Es ist komplett ungewohnt auf deutsch zu präsentieren", teilen die Drei mit. Nachdem sie in den USA und in London waren, stehen nun weitere Termine in Deutschland an: In Hamburg haben sie an der Hochschule für angewandte Wissenschaft eine "Cave" (Höhle mit automatisierter, virtueller Umwelt) besichtigt, die zur Aus- und Weiterbildung von Einsatzkräften dient. Außerdem haben sie sich mit einer Studentin ausgetauscht, die ihre Masterarbeit über Virtuelle Realitäten und 3D-Modellierung schreibt. Weiter ging’s nach Rostock an eine private Gesamtschule und nach Berlin, wo die Drei eine Woche bleiben werden.