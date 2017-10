Donaueschingen Immobilien stehen zum Verkauf

Seit dem 1. Juli befinden sich die ersten Flächen der vormals stationierten französischen Streitkräfte im Besitz der KEG. Die Entwicklung des nördlichen Teils soll nun, so die Stadt, zügig vorangetrieben werden. In einem ersten Schritt bietet die KEG vier Immobilien in drei getrennten Bieterverfahren an. Im ersten Bieterverfahren wird das Objekt des Geschosswohnungsbaus in der Villinger Straße 56 angeboten. Mit dem zweiten Verfahren wird ein baugleiches Objekt in der Villinger Straße 67 mit einem neu geschaffenen Bauplatz für Geschosswohnungsbau angeboten. Im dritten Verfahren steht schließlich die ehemalige Kommandeursvilla in der Villinger Straße 73, ein großzügiges, am Waldrand gelegenes Einzelhaus, zum Verkauf.

Infos: www.donaueschingen.de/de/Stadt+Bürger/Wirtschaft+Bauen/Militärkonversion/Bauplätze-und-Immobilien.