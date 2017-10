Donaueschingen Immer nur eine Bleibe auf Zeit

Donaueschingen (guy). Dort sind Wohnwagen in einer Reihe aufgestellt, parken zahlreiche Autos. Wie einige der Bewohner sagen, sind sie aus Radolfzell nach Donaueschingen gekommen.

In der Stadt am Bodensee wurde der Platz, auf dem sie zuvor campierten, am Donnerstag von Ordnungsamt und Polizei geräumt. Die Sinti und Roma hatten dort seit Monaten auf dem Gelände eines Landwirtes ihr Lager aufgeschlagen. Einer entsprechenden Aufforderung, den Platz zu räumen, waren sie nicht nachgekommen. Bei der Räumung mussten zwei der insgesamt 30 Wohnwagen mittels Abschleppwagen weggebracht werden.

Beim Eingang zum Gelände des Reitturniers ist der Ärger über dieses Vorgehen noch deutlich zu spüren: "Wir Sinti und Roma sind in der Geschichte immer wieder verfolgt worden. Wir sind aber nicht aggressiv und wollen keinen Ärger machen", erklärt ein Bewohner.