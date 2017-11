Donaueschingen Immer im Einsatz

1986 erhielt sie die bronzene Stadtmedaille, 1987 die Landesehrennadel, 1995 die Caritas-Ehrennadel und als "Krönung" im Januar 2001 das Bundesverdienstkreuz. Und noch heute mit 96 ist sie als Bewohnerin des Altenheims Sankt Michael immer noch ein Aktivposten, auch wenn ihre Beine nicht mehr so wollen wie es ihr Kopf gerne hätte. Das ist nun bald vorbei, denn sie wird Donaueschingen am Wochenende verlassen und in ein Heim nach Neuenburg wechseln, wo ihr Sohn Christoph lebt.

Als Tochter eine Chinesin und eines deutschen Arztes in Chongking geboren, verließ sie China erst 1938 fürs Abitur, das sie in Essen machte. Mit dem erhofften Medizinstudium wurde es erst einmal nichts, weil sie als Halbchinesin eine Sondergenehmigung benötigte. Erst nach dem Krieg klappte es, und mit ihrem Mann Heinz, der ebenfalls Medizin studiert hatte, zog es sie von 1954 bis 1957 nach Indien. 1965 kam ihr Mann über einen Freund zum Krankenhaus nach Donaueschingen. Ihre Hilfsbereitschaft setzte sie fortan im Ehrenamt ein. Viele Jahre war sie Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft, deren Mitglieder sie vor Tagen in der Versammlung als ältestes Dekanatsmitglied ehrten und verabschiedeten.

1969 organisierte sie die ersten Altennachmittage oder geselligen Arbeitsrunden. Sie gründete eine Seniorengymnastik und lud zu Halbtagsfahrten ein. Mit ihrer freundlichen Art gewann sie viele Mitstreiterinnen und wirkte bei der Caritas, bei "Essen auf Rädern" oder der "Brücke nach Peru" mit. Sie gehörte zu jenen, die das Altenheim Sankt Michael auf den Weg brachten. Mit 85 war sie noch älteste Vorsitzende (Altenverein) der Stadt. Nun sagt sie servus und danke Donaueschingen.