Donaueschingen Im sozialen Bereich vielfältig engagiert

Vor vielen Jahren initiierte er zusammen mit Annelotte Pfaff-Canisius und Gerlinde Hoffärber nach dem Vorbild der Schweizer Brockenstuben die Blumberger Kleiderkammer und das Möbellager, Einrichtungen des DRK, die mittlerweile in der Eichbergstadt nicht mehr wegzudenken sind und von den unterschiedlichsten Mitbürgern genutzt werden. "Ohne die Mithilfe all der vielen ehrenamtlichen Helfer und den Aktiven vom DRK wäre dieses Angebot, was fest in Blumberg etabliert ist, gar nicht zu stemmen gewesen", betont Albert Schnell im persönlichen Gespräch.

Kraft tankt er in der Familie. 1963 heiratete er seine Frau Waltraud, geborene Wengel, sie haben zwei Kinder und drei Enkel.

In jungen Jahren als Radrennfahrer, Fußballspieler und Trainer von Fußball- und Handball-Jugend aktiv, ist Albert Schnell dem Sport immer noch eng verbunden. "Das Training bei der Alt-Herren-Mannschaft des TuS Blumberg als wöchentlichen sportlichen Ausgleich will ich nicht missen, das ist einfach wichtig", so der agile Fünfundsiebziger. Für die sportliche Betätigung außerhalb der Trainingszeit sorgt Hund Teddy, der ausführliche Spaziergänge fordert. 2015 wurde Albert Schnell mit der Landesmedaille Baden-Württemberg für sein jahrelanges soziales Engagement ausgezeichnet.