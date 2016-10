Donaueschingen Im Museumsverein rumort es

Mit ihm wollen Schriftführerin Brigitte Metzger, Kassierer Gerhard Fischer und auch Beisitzerin Eva Schütz den Vorstand verlassen. Der stellvertretende Vorsitzende Ekkehard Bächle habe signalisiert, dass er den Vereinsvorsitz nicht übernehmen werde, meint Hönle. Zudem gibt es Dissens über die Vorgehensweise des Vereins.

Zwei Lager haben sich gebildet. In der Mitgliederversammlung am Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr, im Ochsen gilt es, den Verein neu auszurichten.

"Unser originäres Ziel ist es, die Stadt bei der Einrichtung und vielleicht auch beim Betrieb eines Bürgermuseums zu unterstützen", sagt der frühere SPD-Stadtrat und Hobbyhistoriker Hönle. "Wir sind daher auf die Stadt angewiesen und sehen uns eher nur als Ideengeber." Unter dieser Prämisse hat die Vereinsführung in den vergangenen zwölf Monaten ein Konzept zu Aufbau und Betrieb eines Bürgermuseums entwickelt. "Dieses liegt inzwischen den Fraktionen des Gemeinderats und der Stadtverwaltung vor", sagt Fischer.

Die Entwicklung des Konzepts allein war einigen im Verein wohl zu wenig Aktion. Sie wollten mehr Außenwirkung erzielen, mehr Mitglieder gewinnen und eine höhere Akzeptanz in der Stadt für das Projekt erzielen. Diese Gruppe habe dann versucht, zwei Mal öffentlich in Erscheinung zu treten.

Zwei Aktionen kamen nicht zustande

"Um gewünschte Effekte zu erzielen, muss man sich entsprechend vorbereiten und nicht einfach Termine setzen und diese nicht einhalten", reagiert Hönle mit Unverständnis. So habe man eine öffentlich geplante Veranstaltung in der Bürstenfabrik Haas absagen müssen, weil man die Programmvorstellungen nicht so schnell umsetzen konnte. Der von der Gruppe forcierte Stand beim Herbstfest sei gescheitert, weil von den Befürwortern am Herbstfestsamstag keiner in der Stadt weilte.

Auch bei der Suche eines geeigneten Standorts in der Stadt sei man sich bislang untereinander nicht einig gewesen. Während manche gerne ein Museum im Konversionsgelände sehen würden, will Hönle das Museum zu den potenziellen Besuchern bringen: in die Innenstadt. Das Galimberti-Haus beim Lammplatz oder noch besser das Landesgebäude an der Ecke Max-Egon-Straße zur Hermann-Fischer-Allee werden favorisiert. In Letzterem war früher die Polizei und danach die Flüchtlingserfassung untergebracht.

Um eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung und vor allem auch bei Jüngeren zu erhalten, nennt der Förderverein sein Projekt Bürgermuseum. Es soll endlich ein Haus in der Stadt geben, in dem man Stadtgeschichte erleben kann und so konzipiert sein, dass die Besucher hier ständig Neues aus der Stadtgeschichte erleben können. Nur so könne es attraktiv für wiederholte Besuche gehalten und letztlich existenziell gesichert werden.