Die Gründe sind vielschichtig. Sie reichen von zu geringer Bezahlung über Ausfälle durch Schwangerschaften, Krankheit, Altersteilzeitregelungen oder berufliche Neuorientierung. Sparzwang herrscht im Rathaus wie in jedem Unternehmen. Mit Blick auf die Pensionsrückstellungen, die jeden städtischen Haushalt belasten, hatte man in der Vergangenheit auf die Bremse gedrückt, was sich nachteilig auf die aktuelle Situation auswirkt.

Zuletzt meldeten sich bei mehrfacher Ausschreibung auf die Leitung Standesamt nur noch unterqualifizierte Bewerber. Der Gemeinderat hat reagiert und will hier nun doch mit einer Beamtenstelle locken. Entsprechende Besoldungsanpassungen sorgen im Personalhaushalt 2018 für einen Anstieg um 2,68 Prozent. Für Tariferhöhungen werden drei Prozent gerechnet. Und durch Stellenbeschlüsse des Gemeinderats vom 26. September, unter anderem für die neue Geschäftsstelle Stadtbus, werden 507 000 Euro mehr kalkuliert.

Unterm Strich belaufen sich die Personalkosten auf 14,8 Millionen Euro – knapp sechs Prozent mehr. Der Hauptausschuss berät herzu am Dienstag, 14. November, 18 Uhr, in den Donauhallen.