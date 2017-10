Donaueschingen Im Gewölbekeller wird getanzt

Dass ein Bedarf für solche Tanzabende besteht, wurde Meier und Hoffmann-Heyden bei ihren anderen Veranstaltungen bewusst: "Wir sehen da immer Leute, die auch tanzen wollen. Und wir sind uns sicher, dass es so etwas in dieser Form bei uns bisher noch nicht gibt", sagt Meier. Sie kenne die Gegend, sei in Bad Dürrheim und Donaueschingen aufgewachsen, Bea Hoffmann-Heyden habe in München und Frankfurt gelebt. Die beiden Einflüsse mischen sich in der Alten Hofbibliothek: "Wir sind optimistisch, dass das klappt", so die Organisatoren.