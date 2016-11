Donaueschingen Im Galopp zur Europameisterschaft

Die Zusage, dass 2019 in Donaueschingen die EM im Gespannfahren ausgetragen wird, hat auch Auswirkungen auf die Vertragssituation zwischen Stadt und Escon. 2018 war das Reitturnier gesichert, doch Funke hatte nach der diesjährigen Veranstaltung angekündigt, dass er die Option, den Vertrag vorzeitig zu verlängern, nicht ziehen werde. Diese Möglichkeit hat er noch bis zum 31. Dezember und alle Zeichen stehen so, dass er es auch tun wird.

Funke möchte die Zusammenarbeit mit der Stadt zudem auch im vertraglichen Bereich auf eine längerfristige Basis stellen. Neben der Ausgestaltung des Vertrages steht in Kürze auch ein Termin mit den Fraktionssprechern an, um ihnen das Konzept für die Europameisterschaft in ihrer Stadt vorzustellen.

Historische Kutschen sollen Bild bereichern

Einen großen Abriss gibt es schon: So möchte Funke beispielsweise beim traditionellen Umzug durch die Stadt die Gespannfahrer in den Mittelpunkt rücken. In historischen Kutschen sollen die einzelnen Nationen dann durch die Stadt gefahren werden. Zielpunkt sind die Donauhallen, in denen ein großer Empfang geplant ist. So möchte der Turnierchef auch die Verbundenheit mit der Stadt deutlich machen, und zeigen, dass die Europameisterschaft nicht nur im Schlosspark vor den Toren der Stadt zu finden ist.

Neben der genauen Ausgestaltung des Programmes sind aber auch der Dressurplatz und der Abreiteplatz für die Gespannfahrer ein Thema. Seit Jahren klagen Sportler bereits. Dieses Jahr wurde bereits gehandelt.

"Wenn wir 2017, 2018 und 2019 auch noch etwas machen, dann haben wir perfekte Bedingungen", freut sich Funke.

Die Europameisterschaft im Gespannfahren ist nicht der erste internationale Wettbewerb in Donaueschingen. Bereits Anfang der 1990er Jahre gab es ein entsprechendes Championat. Doch auch in anderen Bereichen wurden schon Europa- und Weltmeisterschaften am Donauursprung ausgetragen. Beispielsweise die Gewichtheber-Junioren-WM 1989, Gewichtheber-WM 1991 oder die Para-WM im Bogenschießen im vergangenen Jahr.