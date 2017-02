Donaueschingen "Ignaz und Severin" feiern 60. Geburtstag

In diesem Jahr feiern Ignaz und Serverin also ihren 60. Geburtstag. Und die beiden sind natürlich dafür bekannt, dass sie das nicht im stillen Kämmerlein tun werden, sondern gemeinsam mit ihren Fans. Und davon haben sie einige, schließlich besitzen sie in Kultstatus. Die Geburtstagsparty fällt auf den Tag des Gaudimusik-Obed: Als Abschluss der Donaueschinger Kneipenfasnet wollen die Beiden im Twist feiern.

Zum einen haben die Beiden den Veranstaltungsort gewählt, weil es von den Räumlichkeiten passt, zum anderen aber auch, weil sie davon begeistert sind, wie Christian Köster, der das Twist leitet, seine Lokalität ins Stadtgeschehen integriert.Ab 22 Uhr haben Ignaz und Severin dort ihren regulären Auftritt. "Danach bleiben wir einfach da", sagt Markus Kuttruff.

Die anderen Gruppen werden dann nach und nach eintreffen. Etliche haben sich angekündigt, die zwar beim Gaudimusik-Obed nicht auftreten, Ignaz und Severin aber verbunden sind. "Es gibt nix Fixes, aber wir werden einen tollen Fasnetsabend verbringen", sagt Kuttruff. Und jeder, der dazu Lust hat, kann einfach vorbeischauen, denn Ignaz und Severin wollen nicht im VIP-Kreis feiern, sondern mit allen ihren treuen Fans.