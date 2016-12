Donaueschingen Ideenaustausch beflügelt Fantasie

Insbesondere der Wechsel des Mensa-Caterings zu Beginn des Schuljahres war Anlass für eine erste Bewertung im Team. Hier wurden die Rückmeldungen aus den einzelnen Klassen besprochen. Auch mehr Vollversammlungen in der Schulaula war ein Diskussionsthema "Es ist wichtig, dass Jugendliche ihre Vorstellungen und Ideen in diesem Gremium einbringen können", erklärte Verena Karl die Rolle der Schüler-Mitverantwortung. Sie und ihr Kollege Tobias Karl agieren als Verbindungslehrer. Neu ins Amt gewählt wurde in diesem Schuljahr Schülersprecherin Agnes Frick aus der Kursstufe, zu ihrer Stellvertreterin wählten die Delegierten die Zehntklässlerin Jule Schmidt.