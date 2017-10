Donaueschingen Ideen entstehen auf den Kapverden

Doch ansonsten taugen die Kapverden hervorragend, um sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen. Was nicht immer leicht sei und auch gleich gerne mal im zwischenmenschlichen Gefühlschaos ende. "Es ist interessant zu beobachten, was mit einem Paar passiert, wenn es keinen Handyempfang hat", erklärt sie. Denn das Leben auf den Kapverden sei ganz anders, und damit müsse man sich auch erst einmal auseinandersetzen. Die Möglichkeit zur Flucht sei gering: "Wenn man weg will, muss man morgens um fünf mit dem Sammeltaxi wegfahren", so Koch. Ansonsten habe man viel Zeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen – und auch seine Umwelt genau zu beobachten.

Und das macht Ursa Koch: Was sie sieht, lässt sie in ihre Romane einfließen. So bekommt der Leser einen Eindruck, wie das Leben vor Ort wirklich funktioniert. In Nebenhandlungen webt sie die Geschichte der Inseln ein. Sie thematisiert die Armut und dass viele Einheimische ihr Glück in Europa – vorzugsweise in Luxemburg – suchen, um die Familie zu Hause ernähren zu können.

Wie ist es, wenn man Jahr für Jahr drei Monate immer im gleichen Fischerdorf verbringt, das rund 800 Einwohner zählt? So ganz anders als zuhause auf der Schwäbischen Alb. Und das liege nicht nur am Klima. "Wenn wir zurückkommen, bemerkt man das auf der Schwäbischen Alb kaum, auf den Kapverden heißt uns das halbe Dorf willkommen." Und auch, wenn Ursa Koch und ihr Mann nur für drei Monate bleiben, ist es doch so, "wie wenn man zur Familie gehört".

