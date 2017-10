Donaueschingen Hundesportler auf Erfolgskurs

Donaueschingen – Beim letzten Hundesport-Turnier des Jahres auf dem Hundeplatz Klein Öschle in VS-Schwenningen waren sieben Teams vom VDH-Donaueschingen am Start. Das erste Turnier war es für Lisa Thielen mit Chito und Stefanie Ketterer mit Apollo. Es war für beide eine ganz neue Erfahrung und sie haben ihre Sache richtig gut gemacht. Nicht ganz so gut wie gewohnt lief es für Beatrix Herr mit Maila und Jessica Paulsen mit Isl. Der Richter hatte sehr strenge Maßstäbe angelegt.

Super lief es dagegen für den Oldi Peter Baier mit Chico mit 54 Unterordnungspunkten – das ist hervorragend. Super war auch Juliane Michi mit Dasko im Geländelauf 2000 Meter – 8:07 Minuten war die zweitbeste Zeit von allen Läufern. Toll unterstützt wurden die Teams von Mitgliedern des VDHs Donaueschingen, die die Sportler angefeuert haben, allen voran Vorstand Jörg Liebermann.

Peter Baier mit Chico holte sich beim Geländelauf über 2000 Meter in 8:29 Minuten den ersten Platz in seiner Altersklasse ebenso wie Juliane Michi mit Dasko in 8:07 Minuten in ihrer Altersklasse. Im Vierkampf 1 erkämpften sich in der jeweiligen Altersklasse Jessica Paulsen mit Isl Platz drei, Betrix Herr mit Maila Platz eins und Peter Baier mit Chico Platz eins. Im Hindernislauf erkämpften sich Jessica Paulsen mit Isl Platz zwei, Lis Thielen mit Chito Platz vier, Betrix Herr mit Maila Platz fünf, Juliane Michi mit Dasko Platz sechs, Natalie Neumaier mit Tadeo Platz sieben und Stefanie Ketterer Platz acht.