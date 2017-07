Donaueschingen Hunderte feiern am Brigachufer

Mediterrane Atmosphäre bei einem Fest für alle Generationen bietet traditionell die Festgemeinschaft zwischen Grüninger Musikverein und Bläserjugend. Am Wochenende nutzten die Besucher in Scharen die Chance, an den Angeboten auf der Festwiese dabei zu sein.

Donaueschingen-Grüningen. Die Mischung zwischen Sitzgelegenheiten in den Zelten und unter freiem Himmel förderten den Wunsch, in einem urgemütlichen Festdorf ein paar gesellige Stunden zu genießen. Sukzessive hat der Musikverein in den vergangenen Jahren die Infrastruktur des Festplatzes ausgebaut, um seinen Gästen einen noch besseren Service anbieten zu können.

Den Prolog machten die Cego-Freunde Donaueschingen, die bereits vor Festbeginn ein Turnier ausrichteten. Lokalmatador und Geschäftsführer des Blasmusikverbandes Josef Hirt belegte dabei den letzten Platz und erhielt zum Trost eine Mütze.