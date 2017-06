Donaueschingen-Aasen. Eine 35-jährige Frau ist am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, auf dem Fahrradweg beim Friedhof in Aasen von einem freilaufenden Hund angefallen und in den linken Arm gebissen worden. Dabei erlitt die Frau erhebliche Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Der Hund soll ein schwarzes Kurzhaarfell haben und circa 60 Zentimeter groß sein (Schulterhöhe). Ein Halsband trug das Tier offenbar nicht. Hinweise: 0771/837830.