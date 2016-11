Donaueschingen Hubertusmesse begleitet Messfeier

Donaueschingen-Pfohren (bo). Die Parforcehorngruppe Schwarzwald-Baar war in der Pfarrkirche St. Johannes des Täufers in Pfohren zu Gast, um während Eucharistiefeier am Vorabend die Hubertusmesse zu spielen. Kooperator Markus Ramminger zelebrierte den Gottesdienst, in dem die Besucher in den Klanggenuss der in Es-Dur gestimmten Hörner kamen.