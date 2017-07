Donaueschingen Hubertshofen feiert das kleine Bad

Donaueschingen-Hubertshofen. In ihrer Rede erläuterte sie die Entstehung des Kleinods für Hubertshofen: Bei einer Gemeinderatsitzung unter Bürgermeister Scherzinger am 30. März 1957 stand unter Punkt 4 die Verlegung des Brandweihers auf der Tagesordnung. Der alte verschlammte ständig und ein neuer Standort wurde gesucht. Lehrer Fritz Heimburger brachte die Idee ein, den neuen Feuerlöschteich so zu bauen, dass man ihn als Schwimmbad nutzen kann. So wurde es beschlossen. Im ersten Bauabschnitt entstanden der Zulauf und das Becken mit 20 auf acht Meter und einer Tiefe von 0,75 Meter bis 2,50 Meter für 25 000 Mark.

Im zweiten Bauabschnitt 1959 entstand das Badehaus mit Ankleideraum und WC, das ebenfalls bis heute noch steht für 8000 Mark. Im Juni 1960 wurde Josef Ruf als erster Bademeister eingestellt. 1962 gründete sich die DLRG Ortsgruppe. Im Rahmen der Eingemeindung wurde eine Heizung zugesagt, die 1973 in Betrieb ging. Im Juni 2004 wurde zum Erhalt der Förderverein gegründet. "Durch viel Idealismus und Tatkraft wurde das kleine Bad für Hubertshofen erhalten", meinte Winterhalder und bedankte sich bei denen, die dazu beigetragen haben und hofft, dass alle weiterhin für die Erhaltung einstehen.

