Donaueschingen "Holz trifft Jazz" im Spiegelsaal

Seit der Gründung des Museum Art Plus im Jahr 2009 besteht eine sehr enge Zusammenarbeit des Ausstellungshauses mit der Musikhochschule Trossingen. So findet auch das alljährliche Benefiz-konzert zugunsten des Freundeskreises der Musikhochschule stets im festlichen Spiegelsaal des Museums statt, in diesem Jahr am Donnerstag, 30. November, um 19.30 Uhr.

Zunächst entführen Studierende der Klasse von Professor Chen Halevi die Zuhörer auf eine magische Reise durch die Geschichte der Klarinette. Geboten wird Musik aus verschiedenen Epochen, nahtlos ineinander verwoben und gespielt auf unterschiedlichen Klarinetten.

Im zweiten Teil unter dem Motto "Perlen" bieten Studierende aus den Klassen von Anika Neipp und Raphael Lott Eigenkompositionen und bekannte "Perlen" des Pop und Jazz dar. Für das vielfältige Abend-Programm zeichnen Rivalee Kretschmann, Philine Huppert, Sinnika Kimmich, Philipp Jahn und Dominik Wittmann verantwortlich.