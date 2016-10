Donaueschingen Hohe Investitionen in Wohnungen

Wieder wurden zahlreiche der 1097 Wohneinheiten im Bereich Donaueschingen und Furtwangen in den vergangenen Jahren von der Baugenossenschaft energetisch und modernisierungstechnisch auf den aktuellen Stand gebracht. Inzwischen wurden fast alle Wohnungen ihrer Frischzellenkur unterzogen.

Erfreulich war für die Baugenossenschaft der Umstand, dass alle 52 Wohnungen schon vor der Fertigstellung vergeben waren. Mehr Wohnungen bedeuten mehr Aufwand: "Deswegen bauen wir nun auch einmal für uns", so Geschäftsführer Peter Hasemann. "Wir konnten an der Dürrheimer Straße ein Grundstück erwerben und bauen dort aktuell ein neues Verwaltungsgebäude für 1,2 Millionen Euro". In vier Wochen wird man nach achtmonatiger Bauzeit umziehen. "Im alten Domizil in der Mühlenstraße werden wir einen lange gehegten Traum von uns verwirklichen und 17 alten- und behindertengerechte Wohnungen – sprich barrierefrei errichten", blickt Hasemann in die Zukunft. Auch in Furtwangen ist man bautechnisch unterwegs und will erstmals ein Projekt mit Studentenwohnungen in Angriff nehmen.

Als Bonbon für die 1321 Mitglieder kann aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2015 eine Dividende von vier Prozent ausgeschüttet werden. "So profitieren auch die Genossenschaftler vom erfreulichen Geschäftsverlauf der Baugenossenschaft". Insgesamt hat sich der Bestand der eigenen Wohnungen auf 1097 (plus elf) erhöht. 216 Wohnungen zählt die Baugenossenschaft in Furtwangen. Leerstände habe man keine. Rund 1,8 Millionen Euro sind 2015 in Modernisierung und Sanierung geflossen.