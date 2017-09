Donaueschingen Hörerfahrung mit ganz eigenem Reiz

Donaueschingen. Das in Frankreich beheimatete Trio Walter mit dem Oboisten David Walter, mit der an der Musikhochschule Trossingen ausgebildeten Fagottistin Rie Koyama und dem Pianisten Frédéric Lagarde entfaltete im Strawinsky-Saal unter dem Motto "Zweimal Doppelrohr und ein Klavier" Klangbilder, die in Konzerten fast nie präsentiert werden. Die beiden Doppelrohrblattinstrumente Oboe und Fagott sind zusammen mit dem Flügel zu Beginn mit dem von Daniel Walter bearbeiteten Trio in B-Dur op. 11 von Ludiwg van Beethoven zu hören.

Gestalterisch sind sich die drei Musiker dabei absolut einig: Der Tonfall des Eingangssatzes ist geschmeidig fließend, ihre Geläufigkeit ist glänzend und wie sie mit der dynamischen Ausgestaltung umgehen, zeugt von strukturbewusstem Feinsinn.

David Walter beeindruckt durch eine butterweiche Anblastechnik und eine Tonführung, die stets angenehm schlank bleibt und doch nie an Tragfähigkeit verliert. Rie Koyama beherrscht in jeder Situation die perfekte Dosierung ihres Atems und verfügt grifftechnisch über eine frappante Virtuosität, die in den schnellen Passagen freilich auch Klappengeräusche mit sich bringt. Frédéric Lagarde ist den beiden anderen nicht nur ein technisch versierter Partner, sondern auch ein Pianist, der selbstbewusst ein stabiles rhythmisches Fundament gewährleistet und aufmerksam auf die Klangbalance im Trio achtet.