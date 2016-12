Donaueschingen Hochämter in vielen Kirchengemeinden

Die evangelische Kirchengemeinde Donaueschingen: An Heiligabend, 24. Dezember, gibt es in der Christuskirche fünf ganz unterschiedliche Gottesdienstangebote. Das beginnt um 14 Uhr mit der "Kleinen Kinderweihnacht" für Kinder bis zu sieben Jahren mit einem kurzen Krippenspiel, bei dem der Kindergarten mitwirkt. Um 16 Uhr beginnt die "Große Kinderweihnacht" für Kinder ab dem Grundschulalter mit einem Krippenspiel und Kinderchören. Die Christvesper (Beginn 18 Uhr) mit Pfarrerin Dagmar Kreider wird traditionell mit den vertrauten Bibeltexten und bekannten Weihnachtsliedern gefeiert. Um 23 Uhr beginnt die Christmette mit dem Projektchor und vertrauten und neuen Worten zum Hineinhören in die Heilige Nacht. Im Festgottesdienst mit Abendmahl am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, 10.00 Uhr, singt die Kantorei unter Leitung von Vera Klaiber. Im Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, 10 Uhr, wird das Weihnachtstheater "Zimmermann 792" aufgeführt. Dazu spielt die Gemeindeband "Sacro services". Am 28. Dezember, findet um 18 Uhr im Altenheim St. Michael ein Gottesdienst mit Pfarrerin Kreider statt. Der Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl, 31. Dezember, beginnt um 18.00 Uhr in der Christuskirche.

Im Klinikum Donaueschingen wird an Heiligabend, 24. Dezember, um 15 Uhr in der Krankenhauskapelle ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert und am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, findet hier um 18 Uhr eine Eucharistiefeier statt.

Kollekten und Spenden werden in den Weihnachtsgottesdiensten für die kirchlichen Hilfeswerke Adveniat und Brot für die Welt erbeten.

Weitere Informationen: katholische Seelsorgeeinheit Donaueschingen, Telefon 0771/89 78 20, www.kath-donaueschingen.de. Evangelische Kirchengemeinde Donaueschingen, Telefon 0771/ 92 94 44 10 und E-Mail: pfarramt@ekido.