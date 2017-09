Donaueschingen Hilfe für Grundschule

Die 19-Jährige aus Donaueschingen hat ihr Abitur in Villingen absolviert und möchte für ihr zukünftiges Lehramt-Studium in diesem Jahr noch einige Erfahrungen sammeln.

Wie ihre Vorgänger wird sie vormittags in den Klassen eins bis vier an der Lucian-Reich-Schule die Pädagogen in allen Bereichen unterstützen. Am Nachmittag wird sie den Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Sport-Training- Stunden des TuS zur Seite stehen und kann ihre Erfahrungen im Turnen und Tanz mit einfließen lassen. Zudem ist sie bereits als Kindertanzlehrerin aktiv tätig.