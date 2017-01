Donaueschingen Großes Spektakel an der Donau

Donaueschingen-Pfohren. In wenigen Tagen verwandelt sich Pfohren in einen spektakulären Ort mystisch-schauriger Hexenmagie, gepaart mit teuflischem Treiben. Die Schnuferzunft ist der Auslöser dieser Verwandlung, die am Samstag, 28. Januar, nach dem Premierenerfolg im vergangenen Jahr zum zweiten Mal stattfinden wird.