Donaueschingen Heute wird er 80 Jahre

Dank seines Hobbys, dem Fotografieren, gehören Bilderschauen bei den Öffnungstagen der Heimatstube, deren Gründungsmitglied er ist, sowie das Mitorganisieren von Treffen und Fahrten der Senioren zu seinem gesellschaftlichen Engagement. Als Ehrenmitglied ist Moritz Limberger in den Chroniken von Fußballclub und Musikverein festgehalten, im Musikverein auch als Gründungsmitglied. Der Feuerwehr hält der Jubilar seit Jahrzehnten die Treue. Sogar im Gesangverein, der vor Gründung des Musikvereines etwa zehn Jahre existierte, habe er mitgesungen, erzählt der Jubilar. Und das alles neben Familie und der Arbeit als hauptberuflicher Landwirt und nebenberuflicher Waldarbeiter.

Von 1963 bis 1970 übernahm der Jubilar mit Ehefrau Elfriede, geborene Walzer, die Arbeiten in der Milchsammelstelle des Ortes. Täglich mussten die 40-Liter-Milchkannen der damals 28 Milchwirtschaftsbetriebe zum Zug Richtung Milchzentrale in Villingen gebracht und verladen werden. 1970 löste Moritz Limberger Johann Hettich als Posthalter ab. Während Ehefrau Elfriede Schalterstunden und Zustellung bewältigte, übernahm er 1972 bei der Post die Bereiche Aufen und Grüningen als Austräger bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden 1996. Der Musikverein will morgen, Freitag, um 19 Uhr mit einem Ständle Limberger zu diesem Ehrentag gratulieren.