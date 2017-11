Flaggen aus aller Welt sind um die Donauquelle drapiert. Gemeinsam mit Mitgliedern des Rotary Clubs machen die rund 100 Jugendlichen vom Up-with-People-Projekt noch einmal vor der großen Musikshow am Freitagabend um 19.30 Uhr in den Donauhallen auf sich aufmerksam, und zwar mit einer kleinen Parade durch die Innenstadt. Auch am gestrigen Donnerstag besuchten sie für ihre sozialen Projekte etliche Einrichtungen in der Stadt und packten dort tatkräftig mit an. Station machten diejumngen Menschen bei ihrer kleinen Rundreise in den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen sowie in den Kindergärten Pfiffikus und St. Lioba. Sie halfen erneut im Kreistierheim, der Realschule, der Eichendorffschule und der Karl-Wacker-Schule. Foto: Simon