An der Realschule Donaueschingen wurden in diesen Tagen Mädchen und Jungen in der Reanimation bei einem Herzstillstand geschult. Dabei konnten die Siebt- und Achtklässler an sogenannten Übungsphantomen selbst die Druckmassage üben. Um dieses Projekt durchführen zu können, haben sich die beiden Realschullehrer Georg Kohlschmitt und Stefan Zeilfelder entsprechend fortbilden lassen. Foto: Schule