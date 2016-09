Donaueschingen Herausragend begabte Instrumentalisten

Unter der Gesamtleitung von Angelika Merkle, Professorin für Klavier-Kammermusik, haben die Musiker, die zwischen zwölf und 20 Jahren alt sind, in der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen über zehn Tage lang Stücke einstudiert, die sowohl zum Standardrepertoire als auch zu den eher selten gespielten Werken zählen.

Zu Beginn steht das Klaviertrio op. 11 von Ludwig van Beethoven auf dem Programm, bei dem die Oberstimme entweder mit einer Klarinette oder einer Violine besetzt werden kann. Der erste Satz erklingt markant energisch und präzise mit dem Blasinstrument, der zweite und dritte Satz in der Fassung mit Violine.

Auf Wolfgang Amadeus Mozarts vollkommen homogen und zugleich locker dargebotenes Klaviertrio in B-Dur (KV 502) folgt eine Überraschung: der erste Satz aus dem Klaviersextett op. 77b von George Onslow. Dieser außerordentlich produktive Komponist wird zwar hier und dort als der "französische Beethoven" bezeichnet, seit etlichen Jahren aber war er in unserer Region nicht zu hören. Vier junge Bläser, ein Pianist und eine Kontrabassistin ermöglichten nun in beeindruckender Manier so etwas wie eine Wieder- oder gar Neuentdeckung. Auch Flötist und Komponist Leonardo de Lorenzo ist nicht unbedingt jedem Konzertbesucher ein Begriff. Drei jungen Querflötistinnen gelingt ein technisch virtuoses Geflirr seines brillanten Capriccios aus Läufen in Höchstgeschwindigkeit. Mit dem ersten Satz aus dem berühmten Oktett in F-Dur (D 803) von Franz Schubert endet das Konzert – der selbstsichere junge Mann, der die erste Geige spielt, ist gerade mal zwölf Jahre jung.