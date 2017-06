Donaueschingen Helmut Keller will Meer sehen

Donaueschingen (jak). Millionen von Zuschauern verfolgen Sonntagabends, wenn im Zweiten das Motorschiff Deutschland ausläuft und die neuesten Geschichten um Chefhostess Beatrice von Ledebur, Kapitän Victor Burger und Schiffsarzt Wolf Sander über die Mattscheibe flimmern. Was die Passagiere wohl dieses Mal wieder für Irrungen, Wirrungen und meist auch etliches an Gefühlschaos meistern müssen? So manch einer schaut es wegen der schönen Reisebilder an und um sein Fernweh ein bisschen zu stillen oder sich ein neues Reiseziel auszusuchen.