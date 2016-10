Donaueschingen Heiße Probenphase in Grüningen

Irrungen, Verwirrungen zusammen mit falschen Verdächtigungen sind vorprogrammiert, besonders, wenn sich im Dorf zwei Damen (Tanja Fien und Nadine Körber) die Verbreitung von Neuigkeiten und Gerüchten zum Hobby machen.

So macht "der Bischof" nämlich ganz plötzlich inkognito Kurzurlaub in Grüningen, wenn sich die beiden Herren Klaus Mesner (Sven Limberger) und Friedhelm Bischoff (Roland Limberger) auch in einer ganz anderen Sache im leer stehenden Nachbarhaus einquartierten. Das Geschehen eskaliert, als am Maibaum auf der Festwiese Damenunterwäsche hängt und aufgrund mancher Erinnerungslücke jeder jeden verdächtigt.