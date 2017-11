Donaueschingen Heiligabend bleiben die meisten Geschäfte zu

Diese Sonderregelung besteht für Läden, in denen vor allem Lebens- und Genussmittel angeboten werden. Dazu gehören auch Tannenbaum-Verkaufsstellen, Bäckereien und Blumenläden. Eine Umfrage bei Donaueschinger Lebensmittelgeschäften zeigt: Die Türen bleiben geschlossen, bei Real und den Krachenfels-Bäckereien ist noch keine Entscheidung gefallen.

Auch bei Aldi und Lidl bleiben die Pforten geschlossen

Aldi und Lidl waren die beiden ersten Discounter, die schon im Oktober angekündigt haben, am 24. Dezember nicht zu öffnen "Für Aldi als traditionsbewusstes Familienunternehmen ist es eine Selbstverständlichkeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein stressfreies Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familien und Freunde zu ermöglichen", so Peter Wübben, Geschäftsführer Kommunikation von Aldi Süd, in einer Pressemitteilung. Ganz ähnlich formulieren es die Zentralen aller Discounter und Vollsortimenter, die in Donaueschingen eine Filiale betreiben. Auch Nahkauf bleibt zu. Nur bei Real wissen die Mitarbeiter noch nicht, ob sie vor der Bescherung zum Dienst antreten müssen. "Eine Entscheidung steht noch aus", sagt Ilka-Nadine Mielke, Pressesprecherin von Real am Stammsitz in Mönchengladbach.