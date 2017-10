Donaueschingen Harald Kille serviert schwere Kost

Musiktage lassen schon einmal grüßen

So wie die Bilder Killes den Turmraum erfüllen, so sind es die Klänge des Komponisten Burkhard Egdorf in der Uraufführung seiner acht Miniaturen "Komm ins Offene – Identität!" für Gitarre solo, die kongenial zur Ausstellung für mehr als den musikalischen Rahmen dieser Vernissage sorgen und schon drei Wochen vor den Musiktagen in die Welt der neuen Musik einstimmen. Maximilian Mangold an der Gitarre, war der meisterhafte Musiker, der die Ausstellung mit seinen Gitarrenklängen bereichern konnte.

Die Ausstellung "Harald Kille – Nähe und Entfernung" in der Stadtbibliothek Donaueschingen ist zu sehen bis 25. November während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Dienstag und Samstag von 9.30 bis 13 Uhr. Zusätzliche Öffnungszeiten während der Musiktage: Samstag, 21. Oktober von 13 bis 17 Uhr, Sonntag, 22. Oktober von 10 bis 17 Uhr.