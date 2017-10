Donaueschingen Halle auf die lange Bank geschoben

SPD-Stadtrat Wolfgang Karrer blickte zurück: Der ehemalige Oberbürgermeister Thorsten Frei habe den Grüningern versprochen, dass die Halle 2016 gebaut werde. "Ich fühle mich da noch in der Verantwortung", so Karrer. Und auch GUB-Stadtrat Franz Wild konnte sich dem Verwaltungsvorschlag nicht anschließen, "da man ansonsten das Projekt bis auf dem Sankt-Nimmerleins-Tag" verschiebe. Und CDU-Stadtrat Reinhard Müller konnte als Ortsteilbürger die Wünsche der Grüninger sowieso gut nachvollziehen.

Diskutiert wurde viel, unteranderem die Steigerung der Kosten für das Bauwerk. Die abgespeckte Variante brachte nur minimale Einsparungen. Soll der Bau der Halle nun an eine Förderung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gekoppelt werden, oder auch ohne Zuschüsse realisiert werden? Geduldig haben sich die Grüninger das angehört.

Die Abordnung gehörte bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr zu den treusten Zuhörern auf den sonst so leeren Stühlen für die Bürger. Stunde um Stunde harrten sie aus, bis das Grüninger Projekt an der Reihe war. Und im Technischen Ausschuss haben sie auch stets mit ihrer zahlreichen Anwesenheit gezeigt, dass ihnen die Halle am Herzen liegt.

Nun dürfte die Geduld allerdings so langsam am Ende sein. Viel Zeit und Mühen haben sie in die Vorbereitungen gesteckt. Beispielsweise waren da die Grundstücksverhandlungen, wo es galt, 13 Köpfe einer Erbengemeinschaft unter einen Hut zu bringen. Es gelang den Grü­ningern. Oder Bedenken im Bezug auf den Naturschutz. Diese konnten die Grüninger ausräumen. Auch der Bebauungsplan ist aufgestellt. Alle Vorarbeiten wurden von ihnen erledigt. Das Einzige, was zwischen den Grüningern und dem Bau ihrer Halle steht, das sind die Finanzen.