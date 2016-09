Donaueschingen Gymnasiasten jetzt in der nächsten Runde

Die Jungen-Mannschaft erreichte den sechsten Platz, das Mädchenteam erzielte den elften Rang. Jule Winterhalter konnte mit 7,85 Sekunden beim 50-Meter-Sprint überzeugen, Nele Haarmann lief 2.46 Minuten über die 800-Meter-Laufstrecke, Helene Kuck übersprang beim Hochsprung erstmals 1,30 Meter, Leonie Kuntz warf mit dem 200-Gramm-Ball 43 Meter, Salome Hasenfratz sprang 4,44 Meter weit. Auch die Jungen-Mannschaft zeigte eine beachtliche Leistung.

Besonders Marcel Willmann sorgte dafür, dass sein Team am Ende auf dem 6. Platz landete. Im Hochsprung schaffte er 1,65 Meter. Auch sein Weitsprung mit 4,93 Meter und sein Lauf über 50 Meter in 7,43 Sekunden brachte der Mannschaft viele Punkte ein. Über 800 Meter lief Max Dietrich in 2:40 Minuten die schnellste Zeit für das Fürstenberg-Gymnasium, Joshua Berrer warf den Ball 43 Meter.