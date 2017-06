Donaueschingen Grüne laden zu Verkehrsgespräch

Hier können Bürger mit Gastel ins Gespräch kommen: Am Mittwoch, 26. Juli, 18 Uhr, in der Unterführung des Bahnhofs Donaueschingen. Daran wird sich ein Rundgang anschließen. Um 18.30 Uhr geht trifft man sich mit Fahrrädern am Taxistand vor dem Bahnhof zu einer Fahrt nach Hüfingen, wo um 20 Uhr im Landgasthof Frank eine Versammlung stattfindet. Der grüne Bundestagskandidat Volker Goerz, der sich bei der Wahl im Herbst um ein Mandat bewerben möchte, ist auch dabei.