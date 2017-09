Donaueschingen Großes Angebot

Bodyforming: Kursbeginn am Dienstag, 10. Oktober, von 17.45 Ihr bis 18.45 Uhr in der Eichendorffhalle I, acht Termine, bei Tanja Münch-Dürl. Bodyforming bezeichnet ein effektives Ganzkörpertraining, das alle großen Muskelgruppen beansprucht und durch seine Intensität zu einer starken Fettverbrennung führt. Da sowohl mit dem eigenen Körpergewicht als auch mit Geräten, Hanteln und Bändern trainiert wird, gestaltet sich das Training äußerst abwechslungsreich. Die Übungen fordern eine Kombination von Kraft, Ausdauer und Flexibilität, um den ganzen Körper vollumfänglich zu stärken. Anmeldung bei Julia Hennig unter der Nummer 0771/8988836 oder 07723/9201318.

Rückentraining: Kursbeginn am Freitag, 29. September; Gruppe I von 9 Uhr bis 10 Uhr, Gruppe II von 10.10 Uhr bis 11.10 Uhr. Gymnastikraum der AOK an der Mühlenstraße, bei Gerlinde Rudolf. Da Rückenprobleme vor niemandem haltmachen, ist das Angebot sowohl für Männer als auch Frauen geeignet. Anmeldung bei Julia Hennig unter 0771/8988836 oder 07723/9201318.

Fitness für Frauen: montags von 20.30 Uhr bis 22 Uhr in der Eichendorffhalle I bei Birgitte Hettich; dienstags von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Realschule bei Regina Lohr. Mittwochs, 19.15 bis 20.15 Uhr Realschule, Gerlinde Rudolf; mittwochs von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr in Heinrich-Feurstein-Halle in Regina Lohr; donnerstags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Eichendorffhalle mit Monika Wölfle (Seniorinnen ab 75 Jahren); donnerstags von 20.30 Uhr bis 22 Uhr in der Eichendorffhalle II mit Julia Hennig (Frauen ab 25 Jahren)