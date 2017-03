Donaueschingen. Große Ehre für Dirk Büsing, er wurde bei der RuF-Generalversammlung am Freitag mit stehenden Ovationen zum Ehrenmitglied bei den Donaueschinger Reitern gewählt. Doch der Reitverein ist nach wie vor ohne Vorsitzenden. Man darf gespannt sein, ob sich bis zur nächsten turnusgemäßen Wahl 2018 ein Kandidat findet. Momentan führt Fabian Haustein das Amt aus. Seit 2015 ist Claus Steidinger nun Pächter der Anlage, und hat bis dato viel bewegt. Sein handwerkliches Geschick, seine "Macherqualitäten" sowie gutes Schulpferdematerial bescheren dem RuF einen fast vollen Stall. Und das, obwohl der Start des neuen Pächters nach einer Quarantäne, der folgenden Druse – eine hochansteckende Pferdekrankheit, die für die Turnierabsage sorgte – schwer war. Inzwischen jedoch läuft der Betrieb, die Mitgliederzahl stieg wieder auf aktuell 207 an, die Jugendarbeit floriert.

Dringend benötigt werden jedoch nach wie vor Gönner und Sponsoren. Die Reitanlage im Sickenbühl ist nicht nur investitionsintensiv, alleine der Fixkostenblock beläuft sich auf rund 15 000 Euro im Jahr. Hierin sind noch keine Reparaturen enthalten. Für die wichtigsten Investitionen, die zum Erhalt des Reitbetriebs gemacht werden mussten, nahmen die Reiter im abgelaufenen Jahr fast 10 000 Euro in die Hand. Auch seit Inge Erndle vor einem Jahr das Reiterstübchen abgab, sucht man hier Ersatz mit einem Pächter auf Basis geringfügiger Beschäftigung. Denn solange hier niemand gefunden ist, haben die Reiter die Bewirtung bei Veranstaltungen auch noch an der "Backe". Nach der letztjährigen Absage des Reitturniers freuen sich die Reiter auf den neuerlichen Umlauf am 17. und 18. Juni. Die Planungen dafür laufen bereits seit längerem auf Hochtouren.

Für langjährige Vereinstreue wurden Sabrina und Tamara Benz, Tiffany Borosch, Christa Bösinger; Vlado, Katharina, Slavica und Tomislav Sever (zehn Jahre) geehrt. 20 Jahre sind Dirk und Friederike Büsing dabei. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Wolfgang Becker und Günther Stegmann geehrt; Werner Glück ist 40 Jahre bei den Donaueschinger Reitern dabei.