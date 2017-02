Donaueschingen Größtes Revier des Polizeipräsidiums erhält neuen Chef

Nicht nur intern war der Polizeichef gefordert, mit der Einrichtung der Notunterkunft kam eine Aufgabe hinzu, deren Bewältigung den Beamten aus Donaueschingen präsidiumsweit Anerkennung verschafft habe. Denn für so "ein kleineres Landrevier" sorgte die Notunterkunft doch für eine zusätzliche Arbeitsbelastung. Nicht nur verschiedene Einsätze in der "Bea" mussten bewältigt werden, auch die Landendieb­stähle haben zugenommen. Großdemonstrationen in der Innenstadt sorgten für reichlich Koordinierungs- und Planungsbedarf, die nicht gerade alltäglich sind für so eine Leitungsstelle.

Den Schwerpunkt seiner Arbeit sieht Jörg Rommelfanger aber auch in der Verkehrssicherheitsarbeit. Verstärkt wurden hier die Anschnallpflicht und das Handyverbot am Steuer kontrolliert. Warum? "Sicher nicht, um die Leute zu ärgern. Aber bei Unfällen mit Schwerverletzten oder Toten sind das die wesentlichen Ursachen."

Ein Unfall kann für jemanden, der nicht angeschnallt ist, schon bei 30 Stundenkilometer tödlich sein, und wer zwei bis drei Sekunden auf sein Handy schaut, der lege eine lange Strecke im Blindflug zurück.

Auch wenn der Weg nach Tuttlingen mit einem Aufstieg verbunden ist – schließlich ist das Revier dort das größte im Polizeipräsidium Tuttlingen –, verlässt Rommelfanger die Stadt auch mit etwas Wehmut. "Es ist ein wunderschönes Revier, und ich habe die Baaremer in dieser Zeit sehr zu schätzen gelernt."