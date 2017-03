Donaueschingen Gourmet-Abend mit Grill-Show

Donaueschingen. Am 1. und 2. April wird die Donaustadt erneut zur Genussstadt. Nach der gelungenen Premiere 2015, strömten im vergangenen Jahr an den beiden Tagen rund 6000 Besucher in die Donauhallen – rund 1000 mehr als beim Start. Diese Zahlen will Messechefin Regina Rieger in der dritten Auflage noch einmal toppen und setzt neben Bewährtem, auch auf einige Neuerungen.