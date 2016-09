Dressur-Star zum Anfassen: Im Rahmen des Reitturniers in Donaueschingen fand am Sonntag eine Autogrammstunde mit Dressurreiterin Dorothee Schneider am Stand des Schwarzwälder Boten statt. Die 47-Jährige zählt zu den ganz Großen in der Dressurszene. Unter anderem holte sie in Rio in diesem Jahr mit ihrer Mannschaft Gold. Trotz ihrer völlig durchnässten Kleidung kam Dorothee Schneider am Sonntag direkt nach ihrer Prüfung an den Stand und nahm sich Zeit für ihre Fans. Persönlich unterschrieb sie jede Autogrammkarte und knipste Fotos mit den Besuchern, die sich in der Schlange anstellten. Isabell Werth, die auch für eine Autogrammstunde eingeplant war, konnte leider kurzfristig nicht erscheinen. Foto: Palik