Donaueschingen Gleich drei Baustellen würgen Verkehr ab

Der damals über Monate dichte Verkehr provozierte unter anderem beim Allmendshofener Zubringer riskante Fahrmanöver, die nicht selten zu ­Unfällen und damit Staus führten. Durch die unfallbedingt gesperrte Bundesstraße suchte sich der Verkehr mehrfach den Weg durch die Stadt, wo damals oft fast nichts mehr ging.

Arbeiten an Autobahn bei Geisingen dauern einen Monat

Zwei Jahre später drohen in den kommenden vier Wochen ähnliche Szenarien, denn gleich drei große Baustellen würgen den fließenden Verkehr ab. Hielten sich die Staus an den beiden Brückenbaustellen an der Fischerhofbrücke in der Pfohrener Straße sowie der Neubau beim Allmendshofener Zubringer selbst in den Stoßzeiten in Grenzen, sorgt seit dieser Woche eine weitere Baustelle an der (gesperrten) Autobahnausfahrt Geisingen für eine deutliche Verkehrszunahme. Am Mittwochmorgen beispielweise staute sich der Verkehr weit Richtung Flugplatz zurück, weil viele nicht schon – wie ausgeschildert – bei Engen die A 81 verlassen, sondern bis zum Autobahndreieck Bad Dürrheim weiterfahren, wenn sie auf der B 31 Richtung Donaueschingen wollen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg bleibt die Geisinger Baustelle den ganzen Monat bestehen.