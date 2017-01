Donaueschingen Glaserei und Metallbau Hauser ist Geschichte

Mit der Geschäftsaufgabe ist auch ein Insolvenzverfahren verbunden: Doch Ausschlaggebend waren gesundheitliche Gründe, die Hauser zu diesem Schritt bewogen haben. Ginge es nur um die finanzielle Seite, hätte er für seinen Familienbetrieb, den es seit fast 60 Jahren gibt, gekämpft, so Hauser.

1959 hatte Glasermeister Edwin Hauser, der aus Riedböhringen stammte, den Betrieb in der Donaustadt gegründet und vor über 30 Jahren an Sohn Armin Hauser übergeben. Mit zum Teil an die 20 Mitarbeiter machte sich der renommierte Handwerksbetrieb einen Namen in der gesamten Region.

Neben Großkunden aus Wirtschaft, Handel und den kommunalen Einrichtungen bediente die Firma Hauser auch die privaten Häuslebauer und Sanierer.