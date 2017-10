Donaueschingen Gewinnung neuer Mitglieder hat oberste Priorität

Kreisgeschäftsführer Michael Herresbach wies darauf hin, alles daran zu setzen die Qualität und Bedingungen der Arbeit so optimal wie möglich zu gestalten. Dazu zählte er den Kauf eines Gebäudes in der Raiffeisenstraße 64 und den damit verbundenen Umzug des Fuhrparks – immerhin 17 Fahrzeuge besitzt der Kreisverband Donaueschingen – und die bis Ende des Jahres vorgesehene Verlagerung des Ausbildungszentrums.

Effizienz heiße das Stichwort, das sich auch in einem Aufbau des Rettungsdienstes bei Nacht, dem Kauf diverser Ersatzfahrzeuge und dem Umzug des Katastrophenschutzes bewährte.

Kreisbereitschaftsleiter Sascha Fischer (DRK Bräunlingen) manifestierte die Bilanz am Beispiel des Helfers vor Ort (HvO) Systems, an welchem sich 2017 bereits sechs Ortsvereine beteiligten, die sich zu einem ersten Informationsaustausch trafen. In mehr als 280 Einsätzen waren sie ein Bindeglied zu den Rettungskräften. Die Organisation von Fortbildungen und Bereichsleitersitzungen, die strategische Integration des DRK-Servers in den Alltagsbetrieb oder die Leitung von Sucheinsätzen waren weitere Aufgaben. Größte Herausforderung bleibe die Gewinnung neuer Mitglieder, neuer Führungskräfte, weiterer Ausbilder und die Stärkung der Ehrenamtsarbeit. 2018 wird der Sanitätswachdienst restrukturiert, eine Erhöhung der Pauschalen wird angestrebt.