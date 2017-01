Donaueschingen Gewerbesteuereinnahmen liegen über langjährigem Schnitt

Donaueschingen (gvo). Die Gewerbesteuer ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden in Deutschland. Und sie ist letztlich das Maß, in welcher Verfassung sich die Wirtschaft einer Kommune befindet. Diese ist in Donaueschingen anhaltend gut. Gegenüber den Einnahmen in den drei davor liegenden Jahren hinkt 2016 mit 13,5 Millionen zwar etwas zurück, dennoch bezeichnet Kämmerer Georg Zoller das Jahr als überdurchschnittlich gut.