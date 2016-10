Donaueschingen Gesundheit zum Start

Das Bezirkstreffen der Landfrauen im Schwarzwald-Baar-Kreis ist am Samstag, 5. November, in Bräunlingen. Gebastelt wird am Dienstag, 8. November, ab 19 Uhr im Landfrauenraum. Am Dienstag, 29. November, heißt es im landwirtschaftlichen Technologiezentrum Donaueschingen um 19 Uhr: Rund um die Kartoffel.

Die Weihnachtsfeier der Landfrauenortsgruppe Aasen findet am Freitag, 2. Dezember, im Gasthaus Ochsen statt. Zum gemeinsamen Besuch des Weihnachtsmarktes in Konstanz am Dienstag, 6. Dezember, ist die Anmeldung bis zum 3. Dezember bei Martina Schnekenburger unter der Telefonnummer 0771/ 9 20 34 39 möglich.

In den Wintermonaten werden zwei regelmäßige Veranstaltungen angeboten: jeweils am ersten Montag im Monat um 19 Uhr trifft sich der Singkreis im Florianskeller und die Ausgleichsgymnastik dienstags ab 18.30 Uhr und donnerstags ab 19.30 Uhr in der Bürgerhalle.

Martina Wiemer gestaltet Stadtführung durch Bad Dürrheim

Im neuen Jahr feiern die Landfrauen der Region am 3. März in Neudingen den Weltgebetstag 2017. Zur Hauptversammlung der Ortsgruppe Aasen wird am 17. März um 20 Uhr in den Florianskeller eingeladen. Am 23. März heißt es um 19 Uhr im Landfrauenraum "Leben aus der Mitte mit Hilfe von kinesiologischen Übungen". Martina Wiemer gestaltet am 27. April eine Stadtführung durch Bad Dürrheim, Beginn ist um 18 Uhr.

Im Frühling und Sommer 2017 sind am 9. April die älteren Mitbürger um 14 Uhr zum Seniorentreff in den Musikschuppen eingeladen. Die Familienwanderung ist für den 14. Mai geplant. Im Juni startet der Jahresausflug, im Juli das Grillfest.

Kontakt zu den Aasener Landfrauen ist möglich bei Sigrid Hall (Telefon 0771/1 44 06), Gaby Rolle (0771/1 20 32) und Gerda Wiehl (0771/77 62).