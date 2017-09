Donaueschingen Gesucht: ein Investor mit Visionen

"Wir haben alle in der Region angesprochen", sagt Pauly. Vom Hotel über ein Altenheim bis hin zum Firmensitz reichen die Ideen. Und weil es mit den Interessenten in der Region nicht klappt, könnte die Expo-Real in München Anfang Oktober die Hoffnung bringen, dass sich doch noch ein Käufer für das ehemalige Offizierskasino findet. Denn die Fachmesse für Immobilien und Investitionen lockt internationales Publikum an, das vor allem eines mit sich bringt: das nötige Kleingeld. Doch nicht nur das Offizierskasino soll dort präsentiert werden, sondern auch die restlichen Flächen des neuen Stadtviertels "Am Buchberg".

Denn außer im nördlichen Teil, wo Grundstücke für Einfamilienhäuser geplant sind, geht es auch noch um die denkmalgschützen Kasernengebäude am Hindenburgring und weitere Flächen, auf denen mit den Investoren geplant werden soll, was dort entsteht.